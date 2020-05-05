Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток

В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил Департамент транспорта столицы в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что сегодня маски поступят на 15 станций. Постепенно они появятся в продаже и на других станциях.

«После полного оснащения на станциях пассажирам будет доступно 3 вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, весь комплект из маски и перчаток — 50 рублей», ― говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 5 мая в России общее число заболевших достигло 155 370 человек, умер 1451 пациент, выздоровели ― 19 865.

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