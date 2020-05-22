Власти Москвы не будут изолировать граждан с антителами к SARS-CoV-2

22 мая 2020     12
Власти Москвы не будут изолировать граждан с антителами к SARS-CoV-2

Власти Москвы не планируют ограничивать в перемещениях людей, у которых в организме обнаружены антитела к коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Нужно четко понимать, что при наличии антител G (белки, которые иммунная система вырабатывает в ответ на проникновение инфекции. — Ред.) никаких административных ограничений с точки зрения передвижения человека приниматься ни в коем случае не будет», — сказала вице-мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Газета Известия

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