Власти Москвы не будут изолировать граждан с антителами к SARS-CoV-2

Власти Москвы не планируют ограничивать в перемещениях людей, у которых в организме обнаружены антитела к коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Нужно четко понимать, что при наличии антител G (белки, которые иммунная система вырабатывает в ответ на проникновение инфекции. — Ред.) никаких административных ограничений с точки зрения передвижения человека приниматься ни в коем случае не будет», — сказала вице-мэр в эфире телеканала «Россия 24».