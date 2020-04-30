Власти Москвы опровергли информацию о сбое в работе системы пропусков

Система оформления цифровых пропусков в Москве, разрешающих передвижение по городу, работает штатно и без сбоев. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) в четверг, 30 апреля.

«ДИТ Москвы не подтверждает информацию о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков. Она работает в штатном режиме», — приводит сообщение департамента ТАСС.

Также в мэрии отметили, что все данные, которые были указаны гражданином при оформлении рабочего пропуска, проходят обязательную проверку, и если какая-либо информация эту проверку не прошла, то он будет аннулирован. Такие пропуска восстановлены не будут.

О сбое в работе системы оформления цифровых пропусков в Москве ранее в этот же день сообщал телеканал «Дождь». По информации «Дождя», многим жителям столицы пришло сообщение об аннулировании их пропуска из-за того, что его получатель болен ОРВИ, хотя они не обращались к врачу. Другим пропуск аннулировали по причине того, что информация об их работодателе не прошла проверку. На горячей линии «Дождю» сообщили, что в пропускной системе произошел сбой, однако «к настоящему моменту 220 тыс. разрешений уже восстановлено».

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома. Для детей младше 14 лет пропуск не требуется, но передвигаться по городу они могут только в сопровождении родителей.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

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