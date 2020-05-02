Власти Москвы рассказали о продаже медицинских масок в метро

2 мая 2020     13
Власти Москвы рассказали о продаже медицинских масок в метро

Со следующей недели в московском метро можно будет приобрести медицинскую маску в ларьках и кассах, рассказал руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Теперь пассажиры, которые по каким-то причинам не смогли приобрести маску в аптеке или забыли ее дома, смогут обзавестись маской при входе в метро.

«В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур», — цитирует его ТАСС в субботу, 2 мая.

Ликсутов подчеркнул, что необходимое количество масок уже завезено на склады метро и постепенно будет доставлено на станции. Купить их можно будет либо в специализированных ларьках, либо в кассах.

30 апреля Собянин порекомендовал пассажирам метро при поездке надевать защитную маску и перчатки. Он пояснил, что в связи особенностями устройства метрополитена двери можно убрать не везде.

Также на станциях московского метро и МЦК начали устанавливать автоматические санитайзеры. К 27 апреля такое оборудование появилось на 20 станциях, а для соблюдения пассажирами социальной дистанции в поездах и на станциях нанесена специальная разметка.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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