Власти Великобритании продлили карантин на три недели

В Великобритании карантинные меры продлены минимум на три недели. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевство и временно исполняющий обязанности премьер-министра Доминик Рааб.

«Правительство приняло решение, что нынешние меры должны сохраниться как минимум на следующие три недели», ― цитирует его агентство Reuters.

При этом Рааб подчеркнул, что ослабление любой из существующих мер может нанести ущерб как общественному здравоохранению, так и экономике.

Ранее, 13 апреля, стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон вылечился от коронавируса и выписался из больницы. По словам премьера, ему трудно подобрать слова благодарности медикам, спасшим его жизнь. В первые 48 часов после госпитализации всё могло «обернуться совсем по-другому», подчеркнул он.

По последним данным портала Worldometer, в Соединенном Королевстве зафиксировано 103 093 случая заражения коронавирусом, при этом скончались 13 729 пациентов, а точное количество выздоровевших неизвестно.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,1 млн случаев заболевания, умерли более 136 тыс. человек, вылечились — 523 тыс.