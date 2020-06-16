Во Франции началось расследование беспорядков с участием выходцев из Чечни

16 июня 2020     18
Во Франции началось расследование беспорядков с участием выходцев из Чечни

МВД Франции начало расследование по факту столкновений в Дижоне представителей местной североафриканской общины и выходцев из Чечни. Во вторник в город прибудет государственный секретарь при министре внутренних дел Лоран Нуньес, сообщили в ведомстве.

Кроме того, на место для наведения порядка будут направлены дополнительные силы французской полиции, передает ТАСС.

По словам жителей города, напряженная обстановка впервые возникла в Дижоне в ночь на субботу, 13 июня, когда группа молодых людей, лица которых были скрыты за масками, собрались на площади Республики и в районе Гресиль. Многие из них были вооружены ножами и бейсбольными битами. По мнению прокурора Дижона Эрика Матэ, конфликт вызван противоречиями между чеченцами и выходцами из стран Магриба и может быть связан со сбытом наркотиков.

В ночь на понедельник беспорядки вспыхнули вновь. Согласно источникам в полиции Дижона, в них участвовали до 200 выходцев из Чечни. Участники беспорядков жгли машины и мусорные баки, попадавшиеся им на пути. По данным полиции, в ходе беспорядков пострадали около десяти человек.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию

05:45 В Дагестане граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения, напали на сотрудников полиции. РИА Новости Об этом информирует РИА …


Большинство российских компаний намерены сохранить удалённую работу
Большинство российских компаний намерены сохранить удалённую работу

06:00 Александра Самсоненко Большинство российских компаний (74%) планируют продолжать использование дистанционного формата работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра …


Посольство РФ рассказало о рассмотрении просьбы Орейро по гражданству
Посольство РФ рассказало о рассмотрении просьбы Орейро по гражданству

Посольство России в Аргентине сообщило, что просьба уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро о предоставлении российского гражданства находится на рассмотрении …


Во Франции началось расследование беспорядков с участием выходцев из Чечни
Во Франции началось расследование беспорядков с участием выходцев из Чечни

МВД Франции начало расследование по факту столкновений в Дижоне представителей местной североафриканской общины и выходцев из Чечни. Во вторник в …


Трамп объявил о грядущей реформе полиции
Трамп объявил о грядущей реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подпишет исполнительный указ, целью которого станет реформа полиции на фоне охвативших страну протестов после смерти чернокожего …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты