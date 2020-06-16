Во Франции началось расследование беспорядков с участием выходцев из Чечни

МВД Франции начало расследование по факту столкновений в Дижоне представителей местной североафриканской общины и выходцев из Чечни. Во вторник в город прибудет государственный секретарь при министре внутренних дел Лоран Нуньес, сообщили в ведомстве.

Кроме того, на место для наведения порядка будут направлены дополнительные силы французской полиции, передает ТАСС.

По словам жителей города, напряженная обстановка впервые возникла в Дижоне в ночь на субботу, 13 июня, когда группа молодых людей, лица которых были скрыты за масками, собрались на площади Республики и в районе Гресиль. Многие из них были вооружены ножами и бейсбольными битами. По мнению прокурора Дижона Эрика Матэ, конфликт вызван противоречиями между чеченцами и выходцами из стран Магриба и может быть связан со сбытом наркотиков.

В ночь на понедельник беспорядки вспыхнули вновь. Согласно источникам в полиции Дижона, в них участвовали до 200 выходцев из Чечни. Участники беспорядков жгли машины и мусорные баки, попадавшиеся им на пути. По данным полиции, в ходе беспорядков пострадали около десяти человек.