Во Франции озвучили дату появления первого пациента с коронавирусом

Главный реаниматолог больницы города Бобиньи Ив Коэн озвучил дату появления первого пациента с коронавирусом во Франции. Об этом он рассказал в эфире телеканала BFM, передает ТАСС.

По его словам, первый пациент, заразившийся коронавирусом, мог появиться во Франции еще 27 декабря. Он отметил, что врачи повторно рассмотрели анализы пациентов с пневмонией, которые поступили в больницу в декабре и январе, и анализ одного из 24 пациентов дал положительный результат на коронавирус.

Как рассказал Коэн, мужчина болел в течение 15 дней и заразил коронавирусом двоих своих детей. Кроме того, врачи обнаружили, что его жена работает в рыбном магазине рядом с продавцами суши китайского происхождения. «Возможно, она болела бессимптомно», — предположил медик.

Коэн заявил, что вопрос заключается в том, был ли мужчина, госпитализированный в декабре в больницу Бобиньи, нулевым пациентом или нет. Сейчас необходимо перепроверить анализы пациентов с пневмонией по всей стране, чтобы это узнать.

Согласно данным на 4 мая, в мире коронавирусом заразилось более 3,5 миллиона человек, из них более 247 тысяч скончались, около 1,2 миллиона вылечились. Франция — на пятом месте по числу инфицированных с показателем 168 тысяч человек.

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Источник: Лента.Ру