Во Франции прошли акции протеста полицейских

В нескольких французских городах прошли массовые манифестации полицейских, выступивших против обвинений властей в жестокости и расизме. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил телеканал BFM TV.

В демонстрациях полицейских в Лилле, Марселе, Ницце, Тулузе, Марселе и Париже представлены все французские профсоюзы правоохранителей. В столице страны силовики блокировали улицы с помощью десятков служебных машин.

Причиной протестов правоохранителей стало заявление главы МВД Франции Кристофа Кастанера, что в его ведомстве будет «нулевая терпимость» в отношение полицейских с расистскими взглядами. По распоряжению министра полицейским запретили применять удушающие приемы при задержании подозреваемых.

Министр провел пресс-конференцию, вызвавшую протесты сотрудников министерства, после того, как во Франции начались многотысячные митинги граждан. Поводом для митингов послужила волна протестов в США, вызванных смертью в Миннеаполисе Джорджа Флойда после задержания полицией. Кроме того, на протестные настроения повлияло рассмотрение в апелляционном суде Парижа дела Адама Траоре, умершего в июле 2016 года после ареста жандармами.

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июня провел консультации с профсоюзами полицейских. В пятницу глава государства проведет совещание с комиссарами полиции. Также ожидаются встречи между профсоюзами и Кастанером.