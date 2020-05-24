Во Франции впервые избрали на пост мэра города женщину-трансгендера

24 мая 2020     9
Во Франции впервые избрали на пост мэра города женщину-трансгендера

Женщина-трансгендер впервые стала мэром города во Франции. Об этом 23 мая сообщило местное издание La Voix du Nord.

Уточняется, что 55-летнюю Мари Ко избрали на пост градоначальника Тиллуа-Лес-Маршьен 23 мая. Город находится в 30 км от Лилля, его население составляет менее 500 человек. Ее кандидатуру поддержали 14 депутатов после муниципального голосования, уточняет сайт kp.ru.

Соучредитель национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико подчернула, что Мари Ко стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции. Сама Мари Ко отметила, что «люди не выбрали меня, потому что я трансгендер или нет, они выбрали программу», пишет «Ридус».

В мае 2019 года мэром итальянского города впервые избрали трансгендера Джанмарко Негри. По словам представителя итальянской организации Gay Center Фабрицио Марраццо, такой выбор народа должен способствовать созданию «более инклюзивной и свободной Италии»

Источник: Газета Известия

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