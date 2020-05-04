Во время самоизоляции в России вырос спрос на кухонную технику

В условиях самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в России резко вырос спрос на кухонную технику. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили РБК в пресс-службе компании Ozon.

Аналитики изучили поисковые запросы россиян на товары за последний месяц. Оказалось, что в апреле продажи хлебопечек выросли на 310%, миксеров — на 258%, соковыжималок — на 120%.

Кроме того, по сведениям Ozon, россияне активно покупают вафельницы, яйцеварки и мини-пивоварни. В частности, продажи солодового экстракта выросли в три раза. Специалисты сравнивали данные с показателями стабильного спроса в 2019 году.

На прошлой неделе стало известно, что россияне во время самоизоляции стали активно скупать технику для дачи. Прежде всего, речь идет о продажах металло- и деревообрабатывающих станков.

В конце марта сообщалось, что потребительский спрос на строительные материалы и товары для дома резко вырос на фоне пандемии коронавируса и карантина. Чаще всего россияне приобретали дрели-шуруповерты и отвертки.

В Москве и Подмосковье режим самоизоляции был введен 29 марта в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. После этого он был введен и в остальных регионах. 15 апреля из-за ухудшения ситуации власти ввели электронные пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте. Позднее режим был продлен до 11 мая.

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