Во всех регионах Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы

7 июня 2020     18
Во всех регионах Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы

Все регионы Китая уменьшили уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с коронавирусом нового типа во всех частях региона со среднего до низкого. Об этом сообщает в воскресенье, 7 июня, агентство Xinhua со ссылкой на власти провинции Цзилинь.

«С 7 июня уровень угрозы в районе Фэнмань города Цзилинь понижен с высокого до низкого. Провинция Цзилинь будет вносить коррективы в ограничительные меры по районам в соответствии с возможными вспышками заболевания», — говорится в сообщении администрации региона.

Таким образом, в Китае не осталось провинций с высоким или средним уровнем угрозы.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 7 июня, в Китае за всё время выявлено более 83 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, погибли 4 634 человека, из больниц выписаны свыше 78,3 тыс. пациентов.

Вспышка коронавируса SARS-COV-2 была выявлена в конце декабря в городе Ухань (провинция Хубэй). В настоящее время эпидемия вируса распространилась практически во всех странах мира.

25 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила направить миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса.

Источник: Газета Известия

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