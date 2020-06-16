Водитель неожиданно разбогател во время пандемии коронавируса

16 июня 2020     4
Водитель неожиданно разбогател во время пандемии коронавируса

В английском городе Рагби, графство Уорикшир, водитель грузовика, развозивший важные посылки во время пандемии COVID-19, неожиданно разбогател. Об этом сообщает информационный портал Leamington Observer.

40-летний поляк Марцин Еджеевский (Marcin Jedrzejewski) работает в ночную смену водителем грузовика. «Обычно я покупаю лотерейный билет Lotto каждого розыгрыша, и на 6 июня я также приобрел билет, — рассказывает он. — Я проверил баланс в моем аккаунте и заметил, что на счету осталось 1,4 фунта стерлингов (около 123 рублей — прим. «Ленты.ру»). Я обрадовался и подумал: “На что я могу потратить эту сумму?”, затем я нашел игру Lotto HotPicks. Я решил поучаствовать и в ней».

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7 июня рано утром Еджеевский решил проверить результаты игры во время перерыва на работе. Он вышел в интернет, параллельно болтая с матерью, и обнаружил, что сорвал в игре Lotto HotPicks джекпот в 350 тысяч фунтов стерлингов (30,8 миллиона рублей). «Я не мог поверить своим глазам. Я всегда звоню матери в Польшу по FaceTime в конце рабочей смены или на перерыве. Я сказал ей, что выиграл в лотерею, но не был в этом уверен, как и в сумме выигрыша. Она продолжала спрашивать, сколько я вижу нулей», — вспоминает он.

Водитель отработал смену и только на следующий день отправился в штаб-квартиру лотереи и забрал денежный приз. Еджеевский, переехавший из Польши в Великобританию семь лет назад, планирует потратить выигрыш на покупку дома. «После долгих лет жизни в съемных жилищах, я наконец куплю дом в Рагби без ипотеки, — кажется, об этом мечтает каждый. Я хочу и дальше жить в этом городе и продолжать работать водителем», — поделился победитель.

Кроме того, Еджеевский хочет отпраздновать свое 40-летие, которое не удалось отметить в конце мая из-за коронавируса. «Когда карантин отменят и откроют границы, я устрою себе праздник и отмечу свой юбилей и победу в лотерее, — подчеркнул он. — А пока я буду работать и развозить посылки».

Ранее сообщалось, что житель американского города Балтимор, штат Мэриленд, выиграл в лотерею благодаря перелому ноги. 55-летний механик получил производственную травму на работе. Мужчина остался временно без работы и начал покупать лотерейные билеты. Всего за две недели он сорвал четыре куша по 500 долларов (каждый по 34,8 тысячи рублей).

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Источник: Лента.Ру

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