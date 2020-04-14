Водолазы продолжили поиск пропавшего дайвера в Приморье

В Приморском крае спасатели продолжают поиски дайвера, который пропал в начале апреля. Предполагается, что мужчина утонул.

По данным МЧС, мужчина пропал в районе бухты Евстафьева в поселке Моряк-Рыболов в Ольгинском районе. Спусти почти неделю спасатели получили информацию от правоохранительных органов. Об этом сообщает Voskokmedia.

Участие в поисках принимают пять специалистов, они возобновили поиски 14 апреля. Спасатели используют телеуправляемый подводный аппарат. Пока поиски результатов не принесли.

В марте сообщалось о поиске охотников, которые утонули в реке Вычегде в Коми. Их мотобуксировщик был обнаружен в полынье.