Военные РФ провели патрулирование в отдаленных районах за Евфратом в Сирии

Российские военные полицейские провели патрулирование на маршруте протяженностью более 300 км в отдаленных районах за рекой Евфрат в Сирии. Об этом в среду, 17 июня, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Дмитриев.

По его словам, патрулирование проводилось в целях контроля за обстановкой вдоль госграницы Сирии, а также для сохранения мирной обстановки в регионах, подконтрольных правительственным силам.

Как рассказал пилот вертолета Ми-8 Кирилл Шелухо, его машина осуществляет сопровождение на высоте порядка 100 м и наблюдает за колонной с расстояния 600-800 м. Если опуститься ниже, колонну будет не видно даже на более близкой дистанции. Ми-35 осматривает территорию на отдалении в 5-10 км, докладывает ведущему Ми-8, а его экипаж уже передает информацию наземной колонне.

Как отметил Дмитриев, помимо основных задач патрулирования, военные также провели гуманитарную акцию в поселке Дейрун-Ага. По его словам, администрации поселка было передано 440 продовольственных наборов общим весом около 2,2 тыс. кг для передачи малообеспеченным семьям.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что российские военные привезли 1,2 т гуманитарной помощи в горный поселок Арна в Сирии на границе с Ливаном.