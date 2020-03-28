Военные РФ раздали в Латакии рюкзаки со школьными принадлежностями

28 марта 2020     17
Военные РФ раздали в Латакии рюкзаки со школьными принадлежностями

Российские военные доставили и раздали в сирийской Латакии более 500 рюкзаков со школьными принадлежностями и сладостями для беженцев и нуждающихся семей от общественного движения «Сильная Россия». Об этом рассказал лидер движения, член Общественного совета при Минобороны РФ Антон Цветков.

По его словам, в Сирии тяжелое время, в том числе в связи с угрозой террористов, которую помогают решить российские вооруженные силы. Однако сейчас в стране появилась другая угроза — коронавирус. Цветков отметил, что основной задачей является помочь сирийским детям. Он добавил, что в рюкзак они найдут тетради, книги, журналы для рисования, а также карандаши и фломастеры. Кроме того, каждый ребенок получил коробку сладостей.

«Чтобы еще улучшить наши дружеские взаимоотношения, на каждом ранце есть значок, который подразумевает сирийско-российскую дружбу, и изображение на канцелярских принадлежностях двух наших президентов, объединение усилий которых принесло дружбу на сирийскую землю», — добавил Цветков.

Лидер движения провел встречу с губернатором провинции Латакия и договорился о передаче гуманитарной помощи семьям беженцев, которые прибыли в регион, и тем семьям, которые находятся в трудном положении. Помощница губернатора провинции по оказанию гуманитарной помощи Хала Ахмад поблагодарила Россию за помощь.

Она отметила, что сейчас в регионе действует карантин, но как только он закончится, все дети смогут получить рюкзаки. Изначально предполагалось, что сладости и школьные принадлежности будут преданы детям личной, все образовательные учреждения закрыты для профилактики распространения коронавируса.

Российская военная полиция продолжает патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке, армейская авиация провела патрулирование с аэродрома Квайрес. Кроме того, для оперативного взаимодействия между российским центром и турецкой стороной продолжает работать специальный непрерывный канал связи.

Источник: Газета Известия

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