Волков назвал дату следующего боя в UFC

31 мая 2020     17
Волков назвал дату следующего боя в UFC

Российский тяжеловес Александр Волков назвал дату следующего поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он написал в своем Instagram.

31-летний россиянин подерется с американцем Кертисом Блэйдсом. Бой пройдет в США 21 июня.

В марте российский боец анонсировал «большой поединок». До этого желание встретиться с ним в октагоне выражал франко-камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну.

Свой последний поединок в UFC Волков провел в ноябре 2019-го на турнире в Москве. Россиянин одержал победу над американцем Грегом Харди судейским решением.

В смешанных единоборствах Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений.

Источник: Лента.Ру

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