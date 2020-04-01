Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствах

1 апреля 2020     18
Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствах

Российская балерина Анастасия Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра Махара Вазиева в домогательствах. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В своих мемуарах «Плата за успех» артистка вспомнила, как начавший работать с ней в одном театре Вазиев при всех заявил, что она будет принадлежать ему. «Для меня и сейчас такая постановка вопроса звучит дико и неприемлемо. А уж в 19 лет… Тем более что в то время у меня уже был роман с Фарухом Рузиматовым, он был солистом Мариинского театра и моей первой серьезной любовью», — поделилась Волочкова. Она подчеркнула, что считает неприемлемым строить карьеру при помощи интимных связей.

По ее словам, Вазиев также предлагал давать ей больше ролей в обмен на то, что она будет делить с ним свои гонорары. Балерина была готова к тому, что после отказа лишится работы, однако ей назначили новую партию. Позднее, когда она собралась переходить в Большой театр, Вазиев вызвал ее к себе в кабине и «практически силой пытался заставить написать заявление по собственному желанию».

Ранее Волочкова рассказала о взятках в Большом театре. По ее словам, для попадания в кордебалет можно заплатить «кругленькую сумму с четырьмя нулями в долларах». Она заявила, что при большем количестве денежных средств выпускница балетного училища может претендовать на статус солистки.

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Источник: Лента.Ру

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