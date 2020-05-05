Воробьев поручил помочь пожилым людям оформлять пропуска для поездки на дачу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания по борьбе с коронавирусом во вторник, 5 мая, призвал глав муниципалитетов региона обеспечить помощь в оформлении пропусков пожилым людям для поездок на дачу.

«Поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу», ― отмечается в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора Подмосковья.

Кроме того, на совещании отмечалось, что в скором времени будут открыты госпитали в парке «Патриот» и «Крокусе». Также отмечалась необходимость в поиске врачей, которые будут лечить заразившихся коронавирусом.

Ранее, 1 мая, Воробьев подписал постановление о введении в регионе масочного режима для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 5 мая в России общее число заболевших достигло 155 370 человек, умер 1451 пациент, выздоровели ― 19 865.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.