Воры похитили элитный алкоголь из особняка российского генерала

27 апреля 2020     15
Воры похитили элитный алкоголь из особняка российского генерала

Воры проникли в особняк генерал-майора, расположенный в престижном поселке «Европейская долина-2» (деревня Шаганино, Новая Москва). Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, потерпевший — 66-летний офицер запаса — обратился в полицию 24 апреля. Он рассказал, что в период с 20 по 24 апреля, когда он отсутствовал в Шаганино, в его особняк проникли неизвестные, разбив окно на первом этаже, и похитили ценные вещи.

Потерпевший в настоящее время устанавливает полный список пропавшего, поэтому общий ущерб от действий воров пока не установлен. Но уже известно, что их добычей стали наличные деньги и три бутылки элитного алкоголя стоимостью 100 тысяч рублей. Подозреваемых ищут сотрудники правоохранительных органов.

25 апреля сообщалось, что в поселке Десеновское (Новая Москва) был избит и ограблен 67-летний чиновник.

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Источник: Лента.Ру

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