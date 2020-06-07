Воспитательница на Украине задушила ребенка в детском саду

Воспитательница нелегального детского сада в Запорожье задушила подушкой годовалую девочку, потому что та громко плакала. Происшествие 29 мая зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что женщина устроила частный детский сад в своей квартире и работала без необходимых документов.

На видеозаписи видно, как женщина берет на руки ребенка и закрывает ему лицо подушкой. Затем она выносит девочку из комнаты, пока другие дети продолжают играть.

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве, ведется расследование обстоятельств, при которых погиб ребенок.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что один из оставленных родителями на несколько дней без присмотра четырехмесячных двойняшек умер в больнице на Камчатке.