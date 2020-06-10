Восстановлена хронология походов Ефремова в бар в день смертельного ДТП

10 июня 2020     12
Восстановлена хронология походов Ефремова в бар в день смертельного ДТП

Восстановлена хронология походов актера Михаила Ефремова в бар в день смертельного ДТП с его участием. По информации Telegram-канала «112», артист в день аварии дважды посещал бар Ulysses.

Первый раз он приехал туда в 09:19 утра и пробыл там полчаса. Во второй раз Ефремов посетил бар вечером, в 21:03, и уехал спустя 34 минуты. Как отмечает канал, это доказывают камеры видеонаблюдения. При этом записи внутренних камер бара с того вечера были удалены со всех серверов.

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23:32 — 8 июня

Однако, согласно показаниям сотрудников бара, актер оба раза приезжал за едой навынос. Работники утверждают, что в баре нельзя сидеть с начала введения ограничений из-за коронавируса. По их словам, заведение не нарушало этих правил.

Также канал приводит другие слова сотрудников, которые вечером якобы сказали Ефремову, что кухня закрыта и заказать еду навынос нельзя.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела о ДТП с участием Ефремова возбудили дело о сбыте наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову, который находился во время аварии в том числе под воздействием наркотических средств.

9 июня стало известно, что за час до аварии Ефремов посетил свой любимый бар. Сообщалось, что заведение, куда пришел актер, предоставляет обслуживание навынос и через доставку. Внутри самого здания он пробыл полчаса, но никаких пакетов с собой не выносил. Не исключалась версия, что для актера владельцы заведения сделали исключение и разрешили ему выпить внутри бара.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал. Свою вину он признал и по решению суда был отправлен под домашний арест.

Источник: Лента.Ру

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