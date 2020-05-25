ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны

25 мая 2020     11
ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны

Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса SARS-CoV-2, и существует риск второго резкого подъема заболеваемости. Такое развитие событий предрек руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает РИА Новости.

«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания…. Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым», — приводит агентство его слова. Райан пояснил, что стандартное восприятие течения пандемии именно такое — кончается первая вспышка, за ней приходит вторая.

«Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. (…) Мы можем получить второй пик в этой волне», — предупредил он, ссылаясь на исторический опыт пандемий, в частности — на эпидемию «испанки» в 1919 году. Он подчеркнул, что на данный момент рано делать выводы о том, что наблюдаемое продолжится и далее.

По данным института Джонса Хопкинса, сейчас в мире зафиксировано 5,4 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. Болезнь унесла жизни более 345 тысяч человек, более 2,1 миллиона вылечились.

Испанский грипп, или «испанка», — болезнь, эпидемия которой стала, возможно, самой массовой в человеческой истории. По разным оценкам, ее жертвами числятся от 17 до 100 миллионов человек.

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Источник: Лента.Ру

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