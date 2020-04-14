ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

14 апреля 2020     10
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в комментарии организации, опубликованном в воскресенье, 12 апреля.

«Нет никаких доказательств того, что вакцина Bacillus Calmette-Guérin (БЦЖ) защищает людей от заражения вирусом COVID-19. <…> В отсутствие доказательств ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики COVID-19», — говорится в заявлении.

Тем не менее в ВОЗ уточнили, что на данный момент проводятся два клинических испытания, посвященных вопросу применения прививки БЦЖ, и специалисты организации проведут оценку результатов исследования, когда они будут доступны.

8 апреля издание Daily Mail сообщило со ссылкой на американских врачей, что в странах, широко применяющих вакцины от туберкулеза, смертность от нового коронавируса почти в шесть раз ниже, чем в государствах, не применяющих эту практику.

По мнению главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директора Международного учебно-методического центра вирусологии человека РУДН Алексея Мазуса, прививка от БЦЖ создает определенный иммунный фон в организме и дает надежду на более спокойное течение заболевания COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 13 апреля, в мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, из них свыше 117 тыс. человек скончались.

Источник: Газета Известия

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