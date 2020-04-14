ВОЗ сочла коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый тип коронавируса оказался в десять раз более смертоносным, чем вспышка свиного гриппа десятилетие назад. Об этом 13 апреля сообщило The Independent.

Издание отметило, что в период пандемии свиного гриппа с января 2009 года по август 2010 года было зафиксировано более 1,6 млн случаев заболевания, из них умерли более 18 тыс. человек.

«Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен — в десять раз смертельнее пандемии гриппа 2009 года. Мы знаем, что раннее выявление, тестирование, изоляция и отслеживание каждого контакта необходимы для прекращения передачи [инфекции]», — сообщил глава ВОЗ.

Гебрейесус также подчеркнул, что коронавирус распространяется быстрыми темпами, в некоторых странах статистика увеличивается в разы за считанные дни, при этом заболевание медленно идет на убыль.

Накануне гендиректор ВОЗ заявил, что отменять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, следует постепенно, поскольку распространение вируса происходит гораздо быстрее, чем уменьшение заболеваемости.

По данным Университета Джона Хопкинса на 14 апреля, в мире зарегистрировано более 1,9 млн случаев инфицирования коронавирусом, жертвами заболевания стали свыше 119 тыс. человек.