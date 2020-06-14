ВОЗ сообщила о 7,5 млн случаев COVID-19 в мире

14 июня 2020     16
ВОЗ сообщила о 7,5 млн случаев COVID-19 в мире

Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 7,5 млн, умерли свыше 423 тыс человек, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, к 14 июня выявлено 7 553 182 заболевших COVID-19, из них 142 672 за последние сутки. Скончались с начала пандемии 423 349 пациентов.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в последнее время эпидемиологическая ситуация в мировом масштабе положение ухудшается, поскольку ежедневно регистрируется более 100 тыс. новых заболевших.

При этом, по словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии ван Керкхове, до 41% населения планеты могут быть бессимптомными носителями коронавирусной инфекции. По ее словам, многие из зараженных все-таки вырабатывают симптомы наличия заболевания.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира.

Источник: Газета Известия

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