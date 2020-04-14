ВОЗ усомнилась в эффективности прививки от туберкулеза против коронавируса

14 апреля 2020     8
ВОЗ усомнилась в эффективности прививки от туберкулеза против коронавируса

Нет доказательств, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от заражения коронавирусом. Об этом говорится в научном письме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Поясняется, что сейчас в мире проводятся два клинических испытания по этому вопросу, их результаты пока недоступны. «В отсутствие доказательств ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики COVID-19. ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию новорожденных БЦЖ в странах или условиях с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом», — заявили в организации.

Врачи согласились, что вакцина БЦЖ оказывает неспецифическое воздействие на иммунную систему. Однако клиническая значимость воздействия вакцины на COVID-19 неизвестна.

Также в ВОЗ предупредили, что если страны начнут использовать имеющиеся запасы вакцины БЦЖ, это приведет к будущему росту заболеваемости и смертности от туберкулеза из-за нехватки препарата для новорожденных.

Ранее группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние прививки БЦЖ на вероятность заражения коронавирусом. Выяснилось, что за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией от туберкулеза, а в странах с отсутствием вакцинации этот показатель составил 358 на один миллион. Уровень смертности также отличался в 10 раз.

Всего в мире насчитывается более 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, больше всего их выявлено в США — там заразились более 577,8 тысячи человек. Жертвами вируса по всему миру стали по меньшей мере 118,8 тысячи заболевших.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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