Возлюбленный «Мисс Гитлер-2016» попал в тюрьму

9 июня 2020     9
Возлюбленный «Мисс Гитлер-2016» попал в тюрьму

В Великобритании приговорили к 5,5 года тюрьмы Марка Джонса, члена молодежного крыла ультраправой Британской национальной партии. Об этом сообщает Mirror.

Джонс — возлюбленный Алисы Каттер, члена радикальной группировки National Action («Национальное действие») и победительницы конкурса «Мисс Гитлер-2016», которая также попала в тюрьму за участие в ультраправых организациях. Их сообщники Гарри Джек из города Шард Энд, Дэниел Уорд из Бирмингема и 19-летний Коннор Скотерн из Ноттингема получили тюремные сроки от 18 месяцев до 4,5 года.

Полиция обнаружила в доме Каттера и Джонса нацистскую символику, литературу и оружие, отмечает издание.

Молодежное неонацистское движение National Action запретили в 2016 году после убийства депутата парламента Джо Кокса. Ячейка функционировала с 2013 года, ее членами были около ста человек в возрасте от 15 до 29 лет. Гарри Джека и Марка Джонса задержали в январе 2019 года, их заподозрили в причастности к убийству парламентария. Скотерну исполнилось 18 лет уже во время судебного процесса.

Конкурс «Мисс Гитлер» состоялся 24 июня 2016 года — почти через неделю после убийства Джо Кокса. Алиса Каттер выступала там под псевдонимом «Принцесса Бухенвальда». Подтверждение преступным взглядам 23-летней девушки обнаружили в закрытых переписках членов группировки. Также в сети были найдены многочисленные фото Каттер с нацисткими приветствиями и символикой, однако девушка отрицала свое участие в группировке на суде. В итоге ее приговорили к трем годам заключения.

Источник: Лента.Ру

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