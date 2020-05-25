VR-технологии начнут использовать для управления дронами

Расчеты новейших российских разведывательно-ударных беспилотников оснастят VR-шлемами, которые синхронизируют движения головы оператора и камер БПЛА. Это позволит решить проблему недостаточной ситуационной осведомленности управляющих боевыми дронами операторов, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны и ВПК.

Создаваемый шлем позволит отслеживать положение головы оператора, направление его взгляда и синхронизировать их с движением камер беспилотника. Кроме того, VR-технологии дадут возможность совместить изображение, полученное с оптики дрона c информацией о наземных и воздушных целях, а также параметрах полета.

По словам главного редактора портала Military Russia Дмитрия Корнева, такие нововведения серьезно улучшат условия работы операторов БПЛА.

Эксперт пояснил, что сейчас картинка выводится на мониторы, их может быть несколько. Вести наблюдение и ориентироваться на местности в такой ситуации не так-то просто. Теперь оператор с помощью поворота головы или даже легкого движения глаз сможет увидеть, что происходит справа или слева от дрона.

В свою очередь заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов отметил, что искажение восприятия пилотом своего положения в пространстве, — серьезная проблема в авиации. И при подготовке пилотов придется приложить немало усилий для ее решения.

Он добавил, что VR-шлемами оснащены пилоты американского истребителя F-35, это позволяет им видеть то, что незаметно из кабины. Однако у них есть проблемы с освоением этого оборудования. Многие пилоты, судя по отчетам, пока не справляются с ситуацией.

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Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии