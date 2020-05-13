Врач назвал возможную причину пневмонии у Бабкиной

13 мая 2020     7
Врач назвал возможную причину пневмонии у Бабкиной

Петербургский врач, профессор Николай Косенков назвал возможную причину пневмонии у народной артистки России Надежды Бабкиной в беседе с Nation News.

По его словам, она могла попасть в больницу после проведения тотальной дезинфекции у себя дома. Он отметил, что именно в этом может скрываться причина атипичной пневмонии.

Врач призвал обратить внимание на полигексаметиленгуанидин (ПГМГ), который используют для дезинфекции. Так, по его словам, с 2006 по 2011 год ПГМГ применяли в увлажнителях воздуха в Южной Корее. Затем выяснилось, что средство может привести к быстрому появлению прогрессирующей атипичной пневмонии.

В России это средство применяют с 2001 года. Как отметил специалист, молекулы ПГМГ нарушают целостность мембраны клеток организма, из-за чего клетка перестает нормально функционировать.

Бабкина попала в больницу 6 апреля. Ее представитель заявлял, что у артистки пневмония, а тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали что у звезды выявлен коронавирус. 30 апреля стало известно о выписке Надежды Бабкиной. Позже певица рассказала, что она соблюдала все меры предосторожности, поддерживала иммунитет, но в какой-то момент почувствовала недомогание. Ей захотелось спать, было тяжело дышать, казалось, что сжимается сердце. Она выпила таблетку от гриппа, но стало только хуже — появилась тошнота.

Источник: Лента.Ру

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