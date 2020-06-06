Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, вероятность составляет 90 процентов. «Более того, если второй волны не произойдет, будем считать, что нам повезло», — сказал он, отметив, что определить, когда она придет, очень сложно.

Медик предположил, что вторая волна, вероятнее, будет осенью или зимой, однако может случиться и так, что она придет в июле или августе. При этом Сато не согласился с мнением, что летом второй волны быть не может или вирус исчезнет летом.

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«В Азии в Таиланде, в Южной Америке в Бразилии заражения происходят, несмотря на жару», — напомнил врач. Он также усомнился, что распространение коронавируса зависит от температуры воздуха или влажности.

Основным признаком того, что пришла вторая волна COVID-19, а не разовая вспышка, является, по мнению медика, одновременное возникновение очагов заражения в разных регионах страны.

При этом одной из главных опасностей второй волны является то, что большинство населения не переболело новой коронавирусной инфекцией. Поэтому, если произойдет резкий рост заболеваний и система здравоохранения не будет успевать реагировать, это приведет к росту смертельных случаев. Другой опасностью является мутация вируса. Медик не исключил, что если это произойдет, инфекция может стать более смертоносной.

Однако, по его словам, существуют и позитивные факторы. «Если вторая волна будет меньше, чем первая, то это во многом будет за счет того, что мы больше знаем и более ответственны», — сказал он.

Для того, чтобы подготовиться ко второй волне заражений, специалист советует строго придерживаться самоизоляции, соблюдать социальную дистанцию, носить средства защиты.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала сроки второй волны коронавируса. Как заявил директор регионального офиса организации в Европе Ханс Клюге, вторая волна может начаться в сентябре и совпасть с распространением сезонного гриппа. В таком случае положение усугубит то, что в ряде стран регулярная вакцинация прервалась из-за пандемии COVID-19.

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Источник: Лента.Ру