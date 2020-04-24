Врач перечислил условия снятия карантина

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал условия, при наличии которых возможно ослабление введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, а также снятие карантина. Ролик, в котором он перечислил эти критерии, опубликован на его YouTube-канале.
Во-первых, по словам Комаровского, больницы должны иметь возможность безопасно лечить всех пациентов, нуждающихся в госпитализации, не прибегая к кризисным стандартам лечения. «То есть чтобы перед врачом не было выбора, кого из двух пациентов подключать к единственному аппарату искусственной вентиляции легких», — объяснил доктор.
Вторым и третьим условием он назвал способность государства проверить всех, у кого есть симптомы коронавируса, а также проводить мониторинг подтвержденных случаев и контактов.
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Скрытые симптомы
Кроме того, для ослабления и снятия карантинных мер должно быть зафиксировано устойчивое сокращение случаев заражения в течение по крайней мере 14 дней. При этом Комаровский отметил, что в действительности оно возможно лишь в том случае, если государство массово проводит тестирование качественными тестами. Поэтому врач призвал зрителей обращать внимание не только на количество новых случаев заражения, но и на количество проведенных тестов.
Комаровский также отметил, что, по его мнению, существуют два показателя, ориентируясь на которые можно понять, насколько ситуация серьезна: количество пациентов в палатах интенсивной терапии и процент положительных диагнозов среди тех, кому сделали тесты.
Ранее телеведущая Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер. Она отметила, что задачей карантина было снизить пик заболеваемости и дать медицине возможность подготовиться. По мнению Малышевой, в Москве медицина «более чем готова».
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Источник: Лента.Ру