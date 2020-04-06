Врач предупредил человечество о сотнях новых вирусов

В организмах животных существуют сотни вирусов, которые впоследствии могут заражать людей, предупредил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в эфире телеканала «России 1». Видеозапись опубликована в YouTube.

Эксперт отметил, что пока эти вирусы не перешли межвидовой барьер. «Они живут в каких-то животных и ждут нас. Мы просто с ними не контактируем», — заявил врач.

Материалы по теме 21:54 — 2 апреля

Он добавил, что в случае возникновения межвидовых контактов однажды найдется человек, который окажется восприимчив к вирусу.

Ранее в воскресенье ВОЗ назвала самый явный симптом при коронавирусе — лихорадка и температура выше 38 градусов. С этим сталкиваются более 90 процентов заразившихся.

В мире более 1,2 миллиона зараженных коронавирусом. Из них 67,9 тысячи скончались, еще 256 тысяч человек вылечились.

Источник: Лента.Ру