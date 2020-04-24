Врач прокомментировал идею проведения футбольных матчей в масках

24 апреля 2020     3
Врач прокомментировал идею проведения футбольных матчей в масках

Предложение Министерства труда и социальных вопросов Германии обязать футболистов использовать медицинские маски во время матчей создаст для них трудности и повлияет на интенсивность игры. Об этом в пятницу, 24 апреля, рассказал главный врач тульского футбольного клуба «Арсенал» Александр Резепов.

«Игрок пробежал 30-40 метров в достаточно интенсивном темпе, начинает активно дышать, а маска создает сопротивление, и он полноценно не восстанавливается. Это будет мешать», — приводит его слова «РИА Новости».

Резепов отметил, что маска может соскочить, также каждые 15 минут придется останавливать матч, чтобы все поменяли маски. Такие паузы уменьшат эффект зрелищности.

По его словам, многим людям тяжело даже просто ходить в медицинской маске. Во время футбольного матча в ней придется бегать. В то же время врач указал на способы подготовки к некоторым марафонам, когда спортсмены надевают специальные маски, создающие отрицательное сопротивление: чтобы вдохнуть или выдохнуть в них, нужно приложить усилие.

21 апреля генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат Германии по футболу может возобновиться 9 мая. По мнению Зайферта, в экономическом плане это единственный выход для Бундеслиги. Клубы возьмут на себя ответственность за здоровье футболистов. Медики уже разработали концепцию, которая касается не только тренировок, но и того, что происходит за пределами поля, добавил Зайферт.

Источник: Газета Известия

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