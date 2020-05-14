Врач рассказал о быстром переходе легкого течения COVID-19 в тяжелое

Скорость перехода легкого течения коронавируса в тяжелую форму поражает, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

По его словам, еще утром пациент может чувствовать себя более-менее нормально, а вечером уже оказывается в реанимации.

«К этому, конечно же, не готова и большая часть врачей. Стремительность поражает», — цитирует его «РИА Новости».

В этой связи специалист подчеркнул, что врачам крайне важно внимательно следить за пациентами.

В апреле российский журналист Георгий Кудинов, заболевший в Италии коронавирусом и прошедший там лечение, рассказал о странностях болезни. По его словам, течение болезни резко меняло курс.