Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса

3 мая 2020     9
Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом специалист рассказал в воскресенье, 3 мая, в интервью телеканалу «Звезда».

Доктор отметил, что на ранней стадии проявления заболевания схожи с состоянием похмелья.

«Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений, это может говорить о самом начале развития заболевания», — заявил Зайцев.

По его словам, эти симптомы проявляются в течение 2–3 дней, а также инфицированный замечает потерю обоняния и перестает распознавать вкусы. Далее инфекция опускается до глотки и гортани, вызывая осиплость в голосе, ощущения саднения и першения в глотке. Когда инфекция достигает трахеи, голос меняется, а зараженный начинает чувствовать спазмирование и удушье.

«И если вы, не дай Бог, чувствуете ощущение нехватки воздуха, то есть асфиксию, то, конечно, нужно сразу же обращаться за медицинской помощью. Это говорит о том, что у вас COVID-19», — резюмировал отоларинголог.

1 мая стало известно, что коронавирус оказывает действие на кожный покров и может проявляться в виде высыпаний.

18 апреля специалист Йельского университета (США) Винсенте Диаз назвал покраснение глаз одним из симптомов COVID-19.

В марте врачи перечислили пищеварительные признаки COVID-19. По данным специалистов, больше половины зараженных коронавирусом страдают от диареи, потери аппетита и других нарушений работы ЖКТ.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным международного статистического бюро Worldometer на 3 мая, в мире зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания, умерло более 245 тыс. человек, вылечилось — более 1,1 млн.

Источник: Газета Известия

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