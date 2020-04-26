Врач рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

26 апреля 2020     10
Врач рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о наличии «инфицирующей дозы» коронавируса, а также дал прогноз по дальнейшему развитию пандемии.

По его словам, «инфицирующей» является доза, при которой в организм попадает «некое минимальное количество вирусов», способных спровоцировать развитие заболевания. Размер дозы зависит от множества факторов, в том числе свойств самой инфекции и способа заражения.

«Вероятность заражения и тяжесть заболевания прямо связаны с количеством вирусов, которые попали в организм. То есть, при прочих равных условиях, чем больше вирусов попадет в организм, тем больше вероятность возникновения болезни и тем тяжелее будет протекать заболевание», — написал он на своей странице в Instagram 25 апреля.

Комаровский полагает, что для того, чтобы «подцепить» коронавирус, нужна «совсем небольшая» доза, и «повстречаться» с одной такой — «это очень даже неплохой вариант». В таком случае, утверждает врач, человек переболеет легкой или бессимптомной формой болезни, и при этом у него выработается иммунитет.

«Шансы на второе пришествие вируса осенью вполне реальны. А значит, те, кто не выработал иммунитет весной, будут вырабатывать его осенью, или зимой, или следующей весной», — уверен он.

В связи с этим Комаровский призвал создать «такую модель существования общества, при которой возможность заразиться большой дозой вируса будет исключена — например, постоянно соблюдать социальную дистанцию и обеспечить оптимальную вентиляцию в помещениях.

В легкой форме коронавирус переносят порядка 80% заразившихся, рассказывал главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко. При этом легкая форма COVID-19 не грозит какими-либо осложнениями, а после выздоровления у человека вырабатывается иммунитет к этой инфекции.

По состоянию на 25 апреля, в России подтвердились 74588 случаев заболевания COVID-19, из них 5966 — за последние сутки. 6250 человек вылечились. 681 пациент скончался.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Вице-губернатор Севастополя рассказала о мерах поддержки бизнеса во время пандемии
Вице-губернатор Севастополя рассказала о мерах поддержки бизнеса во время пандемии

Депутаты регионального парламента утвердили второй пакет мер поддержки бизнеса, разработанный правительством Севастополя. Одно из основных решений – расширение перечня наиболее …


Вести Севастополь. События недели 26.04
Вести Севастополь. События недели 26.04.2020

Главные темы программы: – Тесты на коронавирус начали делать в Севастополе. Почему анализы не берут у гостей города? И из-за …


На складах Черноморского флота прошли учения по тушению пожара
На складах Черноморского флота прошли учения по тушению пожара

Более 20 единиц специальной техники участвовало в учениях, которые прошли на объектах хранения материальных средств центра материально-технического обеспечения Черноморского флота. …


В Киргизии выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом
В Киргизии выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

08:58 В Киргизии за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует республиканский штаб по борьбе …


В Алтайском крае возбудили дело из-за гибели четырёх человек при пожаре
В Алтайском крае возбудили дело из-за гибели четырёх человек при пожаре

09:10 Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и троих детей в результате пожара в частном доме в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты