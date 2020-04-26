Врач рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о наличии «инфицирующей дозы» коронавируса, а также дал прогноз по дальнейшему развитию пандемии.

По его словам, «инфицирующей» является доза, при которой в организм попадает «некое минимальное количество вирусов», способных спровоцировать развитие заболевания. Размер дозы зависит от множества факторов, в том числе свойств самой инфекции и способа заражения.

«Вероятность заражения и тяжесть заболевания прямо связаны с количеством вирусов, которые попали в организм. То есть, при прочих равных условиях, чем больше вирусов попадет в организм, тем больше вероятность возникновения болезни и тем тяжелее будет протекать заболевание», — написал он на своей странице в Instagram 25 апреля.

Комаровский полагает, что для того, чтобы «подцепить» коронавирус, нужна «совсем небольшая» доза, и «повстречаться» с одной такой — «это очень даже неплохой вариант». В таком случае, утверждает врач, человек переболеет легкой или бессимптомной формой болезни, и при этом у него выработается иммунитет.

«Шансы на второе пришествие вируса осенью вполне реальны. А значит, те, кто не выработал иммунитет весной, будут вырабатывать его осенью, или зимой, или следующей весной», — уверен он.

В связи с этим Комаровский призвал создать «такую модель существования общества, при которой возможность заразиться большой дозой вируса будет исключена — например, постоянно соблюдать социальную дистанцию и обеспечить оптимальную вентиляцию в помещениях.

В легкой форме коронавирус переносят порядка 80% заразившихся, рассказывал главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко. При этом легкая форма COVID-19 не грозит какими-либо осложнениями, а после выздоровления у человека вырабатывается иммунитет к этой инфекции.

По состоянию на 25 апреля, в России подтвердились 74588 случаев заболевания COVID-19, из них 5966 — за последние сутки. 6250 человек вылечились. 681 пациент скончался.

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