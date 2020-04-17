Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.

По ее словам, вирус очень тяжелый, и если в начале эпидемии заболевали в основном пожилые люди, то теперь заражается и молодежь. При этом летальные исходы случаются и при отсутствии сопутствующих заболеваний.

«Достаточно много и молодых людей, не особенно отягощенных соматически, но тем не менее тяжело переносящих эту инфекцию. В том числе и с фатальными исходами», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Лысенко указала, что довольно часто заболевшие слишком поздно обращаются за помощью к врачам.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о последствиях, возникающих у тех, кто переболел коронавирусом.

По ее словам, при тяжелой форме заболевания фиксируются изменения мозга и легких.