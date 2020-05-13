Врачи оценили влияние коронавируса во время беременности на развитие ребенка

Перенесенный во втором триместре беременности коронавирус может привести к проблемам в развитии ребенка. Об этом 13 мая сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

По словам председателя «Совета матерей», врача-педиатра Татьяны Буцкой, вирус, перенесенный в первом триместре, может повлиять на рост плода, во втором — замедлить развитие ребенка, в третьем — стать причиной преждевременных родов «со всеми сопутствующими осложнениями», включая недоношеность.

Она отметила, что тяжелое течение коронавирусной инфекции у беременной обуславливается дыхательной недостаточностью. Кроме того, на поздних сроках, живот будущей мамы поджимает легкие, тем самым уменьшая их объем.

Буцкая объяснила, что Минздрав России рекомендовал организовать надлежащее наблюдение за беременными, поэтому в некоторых регионах акушеры-гинекологи приходят на дом, а также общаются с ними в мессенджерах.

«Однако в некоторых регионах (особенно отдаленных) все же еще бывают случаи, когда закрыты государственные женские консультации, и беременные, у которых есть полис ОМС, к сожалению, могут обратиться только в коммерческие центры. Сейчас мы занимаемся разработкой системы возврата денег по ОМС в подобных ситуациях», — сказала Буцкая.

Ранее доктор медицинских наук Антон Ершов назвал условие формирования иммунитета к коронавирусу. Специалист указал, что чем меньше у человека хронических заболеваний, тем выше шансы для возникновения сильного иммунитета.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса России превысило 232 тыс., скончались более 2,1 тыс. человек.

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