Врачи предупредили о риске проблем с легкими у переболевших COVID-19

Легкие переболевших коронавирусом в наиболее тяжелых формах на протяжении полугода остаются уязвимыми, 30% из них могут столкнуться с хроническими проблемами с дыханием, считают итальянские ученые.

По словам профессора пульмонологии римской больницы Gemelli Луки Рикельди, после COVID-19 на легких могут появиться рубцы, которые грозят развитием патологии.

«Растет убеждение, что у пациентов, которые долгое время находились в больницах, восстановление дыхательной функции занимает длительный срок, а в тяжелых случаях оно может оказаться неполным. Поэтому эксперты предупреждают о необходимости проведения курсов респираторной реабилитации и поиска методик того, какие пациенты рискуют получить необратимые повреждения», — приводит слова медика Il Sole 24 Ore.

Он также отметил, что врачи наблюдают проблемы с дыханием у многих пациентов с диагнозом COVID-19 уже после их выписки.

«Данные, в прошлом собранные о пациентах с атипичной пневмонией SARS, показывают, что спустя шесть месяцев после выздоровления у них сохранялись легочные аномалии, которые можно четко увидеть на рентгене, и ограничительные изменения дыхательной функции. Это снижение дыхательной способности, уменьшение объема легких, ослабление дыхательных мышц и, прежде всего, меньшая сопротивляемость нагрузкам с уменьшением расстояния, покрываемого за шесть минут ходьбы», — отметил Рикельди.

Днем ранее стало известно, что врачи медицинского университета Вены провели первую пересадку легких в Европе пациенту с коронавирусом.

21 мая сообщалось, что итальянские врачи обнаружили новый побочный эффект от COVID-19. По их мнению, инфекция может спровоцировать заболевания щитовидной железы.

По данным Worldometer, на 26 мая в мире выявлено более 5,6 млн случаев COVID-19. Свыше 348 тыс. человек умерли, более 2,3 млн пациентов выздоровели.