Врачи удалили мужчине самую большую селезенку в истории

Врачи удалили жителю американского штата Флорида самую большую селезенку в истории медицины. Об этом сообщает издание News Week со ссылкой на медицинский журнал Case Reports in Surgery.

44-летний мужчина страдал лимфопролиферативным расстройством. Это заболевание, при котором происходит неконтролируемый рост лимфоцитов — белых кровяных телец, задействованных в обеспечении иммунитета. Такие расстройства происходят при некоторых видах онкологических заболеваний. Первоначально пациента лечили при помощи химиотерапии.

Врачи медицинского колледжа Университета Флориды обратили внимание на мужчину после того, как его брюшная полость раздулась за три месяца. Компьютерные томограммы показали, что у него спленомегалия — патологическое увеличение селезенки. Врачи выполнили операцию по удалению органа.

В самом широком месте обхват селезенки составил 45 сантиметров, вес — 12,14 килограммов, что составляло более 12 процентов от веса тела пациента. Это рекордно большая когда-либо зафиксированная селезенка и максимальная когда-либо хирургически удаленная у человека селезенка. Нормальный вес этого органа — около 140 граммов.

Мужчину выписали из больницы через три дня после операции. Он находится под наблюдением врачей, его продолжат лечить при помощи химиотерапии.

Ранее сообщалось, что стоматолог из индийского штата Мадхья-Прадеш удалил пациенту зуб длиной 39 миллиметров — это почти вдвое больше нормы. По словам врача, обратившийся к нему мужчина жаловался на зуб, который, по его мнению, плохо выглядел и вызывал у него проблемы.

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Источник: Лента.Ру