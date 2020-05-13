Врачи выявили аномальные изменения в кишечнике пациентов с COVID-19

Медики из США провели исследование брюшной полости пациентов с коронавирусом и выявили аномальные изменения в кишечнике зараженных. Выводы специалистов опубликованы в журнале Radiology.

Исследование проводилось при участии 414 пациентов, средний возраст которых составил 57 лет. Оказалось, что у почти трети во время компьютерной томографии обнаружили аномалии в работе кишечника.

«Они чаще фиксировались у лежащих в отделении интенсивной терапии. Чтобы понять причину таких изменений, необходима дополнительная работа», — отметил врач из Массачусетской больницы Раджеш Баяна.

Так, например, у некоторых больных был выявлен пневматоз — состояние, при котором газы проникают в стенки кишечника и образуют кисты. Еще у ряда пациентов наблюдалась ишемия кишечника, а также холестаз — нарушение образования желчи.

16 апреля профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о тяжелых последствиях, возникающих у тех, кто переболел коронавирусом. По ее словам, изменениям подвергаются мозг и легкие.