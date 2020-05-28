Временные госпитали в Москве оставят на случай второй волны COVID-19

В Москве планируют сохранить временные многофункциональные центры для пациентов с коронавирусной инфекцией на случай второй волны COVID-19. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Лучше эти современные многофункциональные центры, оснащенные всем необходимым, заморозить и оставить на всякий случай, на случай второй волны. А большинство больниц чтобы продолжали работать в нормальном режиме, оказывая плановую помощь москвичам и иногородним», — сказал он.

22 мая на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса осенью. Российский лидер со ссылкой на отечественных и зарубежных специалистов отметил, что это может произойти в «конце октября – ноябре».

В начале мая сообщалось о планах московских властей развернуть временные госпитали для долечивания пациентов с коронавирусом и с его легкой формой на ВДНХ, в экспоцентре на Красной Пресне, ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и АТЦ «Москва» на Каширском шоссе. Отмечалось, что всего будет открыто около 10 тыс. коек.

На тот момент в столице были развернуты отделения в 72 федеральных, городских и частных стационарах общей мощностью свыше 25 тыс. коек.

По состоянию на 28 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 379 051, в том числе 8371 — за последние сутки. 150 993 человек вылечились. 4142 пациента скончались.

В Москве количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 173 497, в том числе 2054 — за последние сутки. Всего 71 251 человек вылечился. 2254 пациента скончались. Прирост новых выявленных случаев заболевания в городе пятый день подряд не превышает 3 тыс.

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