Всем по местам: как вузы обеспечат бесплатное образование для 60% выпускников

Задания ЕГЭ в этом году не будут отличаться по сложности от тех, что были в предыдущие годы. Об этом «Известиям» сообщили в Рособрнадзоре по итогам совещания о ситуации в сфере образования, которое провел Владимир Путин. На нем президент объявил, что не менее 60% выпускников должны иметь возможность претендовать на получение бесплатного высшего образования. Как рассказали «Известиям» в Минобрнауки, ведомство уже работает над расширением количества бюджетных мест в вузах. Причем приоритетными направлениями станут развитие экономики и социальной сферы. Поднимался вопрос и о переносе военного призыва в этом году. Правда совсем избежать армии, по данным источников, не получится — сроки будут утверждены в зависимости от формирования приемных комиссий.

Сложно, но необходимо

Несмотря на проблемы с переходом в дистанционный формат, система образования, по мнению Владимира Путина, в целом справились с поставленными задачами.

— Нужно объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организовать контроль полученных за этот период знаний. При необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материал, — заявил президент на совещании.

Онлайн-обучение открывает большие возможности. Однако сообщения о том, что диджитал формат полностью заменит очные занятия, глава государства назвал «откровенной провокацией».

В сложившихся обстоятельствах президент попросил вузы не «задирать» стоимость обучения и внимательно изучить ситуации, при которых у студентов возникают проблемы с оплатой. Правительство и Банк России, в свою очередь, обсудят, можно ли снизить ставки по образовательным кредитам с 8 % до 3% и продлить период их погашения, а также увеличить размер налогового вычета.

Сейчас студенты-контрактники по всей стране требуют от вузов вернуть часть денег за обучение из-за перехода на дистанционный режим. Так, рядом с Уральским федеральным университетом в Екатеринбурге устроили одиночный пикет. В Москве активисты не стали нарушать режим самоизоляции и написали петиции с аналогичной просьбой на имя ректоров РГГУ и ВШЭ.

Минобрнауки на своем сайте разъяснило, что переход на онлайн формат не означает автоматический пересмотр заключенных договоров. И все же шанс вернуть часть средств за обучение есть. Об этом «Известиям» ранее заявлял председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаиде. Главное для студента — доказать, что учебный процесс действительно пострадал из-за новых условий.

Бесплатное место

«В настоящий момент Министерством науки и высшего образования РФ дорабатываются особенности установления дополнительных контрольных цифр приема на 2020-2021 год», — рассказали «Известиям» в ведомстве. Этот вопрос обсуждается в рамках поручения президента увеличить количество бюджетных мест.

— В послании предложил ежегодно начиная с 2021 года увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы, — отметил президент. — Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.

Для университетов это задача сложная. Однако в некоторых из них над этим уже активно работают.

— Увеличение бюджетных мест в вузах позволит школьникам из регионов получить бесплатное высшее образование, что очень актуально для большинства абитуриентов малых городов и сел в сложившейся ситуации, — подтвердил «Известиям» ректор Брянского государственного инженерно-технологического университета Валерий Егорушкин.

О готовности принять на бюджет рекордное количество абитуриентов отрапортовал и Северо-Кавказский федеральный университет.

— В 2020 году на программы бакалавриата и специалитета выделено 1648 бюджетных мест. В общем на все программы (балакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура) поступят 2898 человек. Плюс 1600 человек будут взяты на внебюджетные места, — итого примерно 4500, — рассказал «Известиям» врио ректора СКФУ Дмитрий Беспалов.

Градусник науки

В 2020 году почти 692 тыс. учеников окончат школу. Сдача ЕГЭ начнется 29 июня, объявил президент на совещании.

Как рассказали «Известиям» в Рособрнадзоре, изменения в задания госэкзамена вносить не собираются, а уровень их сложности не будет отличаться от предыдущих.

— Внесение изменений в КИМ ЕГЭ сейчас может только дезориентировать выпускников, которые готовились к экзаменам в течение всего года по заранее известной модели ЕГЭ, — отметили в ведомстве.

Списать русский, на который выделили два дня, ни у кого не получится, потому что варианты будут разными, заявили в Рособрнадзоре. При этом во всех школах достаточно педагогов, чтобы контролировать не только санитарные нормы, но и поведение учеников.

Как отметили в ведомстве, на экзамене учащихся разместят на расстоянии не менее полутора метров — у всех учеников будут проверять температуру.

— Количество лиц, заявившихся на ЕГЭ-2020 составляет 783 267 человек, из них выпускников прошлых лет 74 808. Полагаем, что все заявленные, за исключением порядка 48 тыс. выпускников 11 классов, которые изначально выбрали для сдачи ЕГЭ только русский язык и базовую математику для получения аттестата, планируют поступать в вузы, — добавили в Рособрнадзоре.

При этом, как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выпускные экзамены для 9 классов будут отменены. Итоговые оценки им, а также ученикам 11 классов будут выставлены по результатам на конец учебного года. Все они получат аттестаты до 15 июня. Их выдадут независимо от того, сдавали они ЕГЭ для дальнейшего поступления или нет. Это временная мера, введенная в порядке исключения, отметил министр просвещения.

С оглядкой на вирус

По мнению некоторых экспертов, несмотря на все предпринятые меры, лучше было бы отменить ЕГЭ. Эпидемия коронавируса очень сильно отразится на поступлении в вузы, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Возможности у учащихся разные: не у всех есть компьютеры и хороший интернет. По словам политика, для таких детей можно, например, установить пониженный балл приема в вуз.

С депутатом не согласна директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская. Она считает, что отменять ЕГЭ нет причины, даже если его проведение в этом году потребует дополнительных затрат.

— Прием в вузы только по внутренним экзаменам отбрасывает нас на десять лет назад и дискредитирует саму систему ЕГЭ. А также оставляет шанс вернуться к коррупционной составляющей и дисбалансу, когда выпускники из регионов практически не могли поступить в топовые московские и питерские заведения, — заявила эксперт «Известиям».

Служба подождет

На совещании Владимир Путин также заявил, что ученикам пока не стоит переживать из-за армии.

— Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года, — сказал он.

Официально осенняя призывная компания начинается с 1 октября и завершается 31 декабря. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, осенний призыв на военную службу переноситься не будет.

— Независимо от решения военного ведомства полностью осенний призыв никто не отменит, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Помимо бывших школьников, не поступивших в высшие учебные заведения, под призыв попадает еще много других категорий граждан. Традиционно на выпускников школ приходится 30-40% от общего числа.

По словам собеседников «Известий», сейчас прорабатывается несколько вариантов для выпускников школ нынешнего года. Правда, окончательное решение примут, когда будут определены новые сроки подачи документов и зачисления в вузы. Если они сместятся на октябрь-ноябрь, то выпускникам необходимо будет предоставить отсрочку от осеннего призыва.

Материал подготовили Любовь Лежнева, Анна Урманцева, Елена Сидоренко, Алексей Рамм