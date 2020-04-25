Второй массовый субботник состоялся в одном из городов на Сахалине

25 апреля 2020     7
Второй массовый субботник состоялся в одном из городов на Сахалине

Жители города Анива Сахалинской области начали выходить на субботники по уборке территории. Вторая массовая уборка города состоялась 24 апреля.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Анивского городского района, анивчане провели уборку около всех домов культуры, библиотек, школ, детских садов. Особое внимание уделили скверу Победы и мемориальному комплексу.

Первый субботник состоялся 18 апреля. Отмечается, что тогда к сотрудникам районной администрации присоединились лишь некоторые подведомственные организации. Во время второй массовой уборки не участвующих просто не было.

Ранее сообщалось, что с 22 апреля месячник санитарной уборки стартовал в Южно-Сахалинске. Приводить улицы в порядок будут дорожные службы, сотрудники правительства Сахалинской области и администрации Южно-Сахалинска.

Источник: Газета Известия

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