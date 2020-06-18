Выигравшая от коронавируса страна столкнулась с обвалом спроса на жилье

В мае 2020-го продажи недвижимости в Новой Зеландии обвалились на 47 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Страна столкнулась с падением спроса на квадратные метры из-за карантина по коронавирусу. Об этом сообщает телеканал 1 NEWS.

Всего за месяц в Новой Зеландии, которую ранее называли выигравшей от пандемии коронавируса, продали менее четырех тысяч объектов недвижимости — против 7,5 тысячи в мае 2019-го. Наиболее сильно (на 63 процента) число сделок снизилось в регионах Тасман, Отаго (минус 56 процентов), Саутленд (минус 55 процентов) и Мальборо (минус 54 процента).

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В Институте недвижимости Новой Зеландии (Real Estate Institute of New Zealand, REINZ) отмечают, что продажам помешали ограничения, введенные для нераспространения коронавируса. «Показатель продаж по-прежнему страдает из-за дефицита нового предложения. Надеюсь, это изменится с ростом уровня уверенности граждан», — заявил глава REINZ Бинди Норуэлл.

Несмотря на падение продаж, средняя стоимость жилья в Новой Зеландии по итогам мая выросла на 7 процентов в годовом исчислении, до 620 тысяч новозеландских долларов (27,9 миллиона рублей).

В конце апреля Новая Зеландия вошла в число стран, которые, по мнению экспертов, извлекли выгоду из пандемии коронавируса. Распространение инфекции там быстро прекратилось, и это помогло вновь запустить национальную экономику. В результате инвесторы стали активнее вкладываться в акции и облигации местных эмитентов, выпускаемые в новозеландских долларах. Как следствие, курс национальной валюты вырос.

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Источник: Лента.Ру