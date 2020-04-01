Вылечившийся от коронавируса принц Чарльз рассказал о борьбе с болезнью

Принц Чарльз обратился к британскому народу после выздоровления от болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, и призвал дождаться неизбежного конца эпидемии. Видеозапись его речи была опубликована в официальном аккаунте Instagram Кларенс-Хауса — резиденции наследника британского престола.

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Чарльз рассказал, что в его случае симптомы болезни были относительно легкими. Теперь принц здоров, однако по-прежнему избегает контактов с людьми и придерживается режима самоизоляции. Он признался, что беспокоится о других жителях страны, которые продолжают бороться с инфекцией или потеряли близких из-за COVID-19. Чарльз отметил важность работы сотрудников магазинов, которые следят, чтобы полки не пустели даже в такое тяжелое время, и призвал поддержать медиков, оказавшихся на передовой борьбы с эпидемией.

«В то время, когда врачи, медсестры и жизненно важный вспомогательный персонал, представляющие собой основу нашей выдающейся системы здравоохранения, героически сражаются за спасение жизней в центрах интенсивной терапии, чтобы сократить, насколько возможно, распространение этого вируса, все чаще сталкиваясь с чудовищной нагрузкой и риском, мы в своих мыслях и молитвах остаемся с этими изумительными людьми, чьи экстраординарные умения и абсолютно бескорыстная преданность своему долгу и заботе о пациентах вызывает у нас большую гордость», — сказал наследник британского престола.

Принц признал, что эпидемия угрожает существованию британских компаний и благополучию миллионов граждан Великобритании. «Никто из нас не знает, когда этому придет конец, но он придет, — заключил он. — И пока он не пришел, давайте постараемся сохранить надежду и веру в себя и других и дождемся наступления лучших времен».

В понедельник, 23 марта, принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, сдали анализы для проверки на коронавирус и на следующий день узнали результат. Наследник британского престола оказался заражен, его жене удалось избежать заражения. Спустя семь дней стало известно, что он здоров.

По последним данным, к 1 апреля в мире выявлено 857,9 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 42,1 тысячи человек, 178,1 тысячи человек уже выздоровели. В Великобритании выявлено 25,3 тысячи случаев заражения, погибли 1792 человека.

Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский. Болезнь также выявили у князя Монако Альбера II. 27 марта умерла 86-летняя принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру