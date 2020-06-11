Выросшие дети рассказали о самых серьезных взрослых проблемах

11 июня 2020     18
Выросшие дети рассказали о самых серьезных взрослых проблемах

Пользователи Reddit принялись обсуждать самые серьезные проблемы, с которыми столкнулись, когда выросли. Тред, начатый юзером bathtub_seizure, собрал 38 тысяч одобрительных оценок и 12,6 тысячи комментариев.

Будучи детьми, юзеры и не подозревали, например, насколько запутанной является система страхования в США. «Ты можешь купить страховку, но никогда не использовать ее», — поделился scarlett_o_o. Другой пользователь рассказал, что в детстве думал, будто его родители любят всех, кто находится вокруг: соседей, учителей, тренеров и остальных. «Только с возрастом я понял, что родители считали их всех идиотами… я тоже примерно так и считаю сейчас», — заметил Chaseybabe.

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Откровением для подросших детей стали трудности, связанные со сном. Так, многие удивились, что взрослым людям трудно засыпать из-за стресса. Кроме того, юзеры заметили, что от неправильного положения во сне начинает болеть спина.

Комментаторы также поделились, что никогда не были готовы к потере любимых людей. Кроме того, многие пожаловались на то, что не могут отделаться от чувства, будто жизнь протекает слишком быстро. «Наличие племянниц делает только хуже. Их возраст и количество прошедших лет со дня их рождения для меня не совпадают», — рассказал QuarantineTitans. Также многие пожаловались, что не ожидали, насколько дорого на самом деле жить.

Пользователи, кроме того, обсудили мелкие проблемы, к которым их не готовили в детстве. Например, частую уборку, набор веса от переедания или быструю порчу продуктов.

Ранее в июне пользователи Reddit обсудили самые неожиданные опасности для жизни человека. Многие из них призвали остерегаться повседневных вещей. Один из юзеров, прочитав мнения членов сообщества, написал: «Черт, да как я вообще остался жив?»

Источник: Лента.Ру

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