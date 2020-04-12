Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

12 апреля 2020     1
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород». Об этом РЕН ТВ рассказал диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, состояние артистки остается по-прежнему тяжелым, но на данный момент стабилизировалось и перестало ухудшаться.

О госпитализации певицы стало известно 6 апреля. По словам источников «Известий», Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, «скорая» увезла ее в платную клинику. По некоторым данным, артистка находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, на фоне двусторонней пневмонии у нее обострились хронические заболевания.

Представитель артистки утверждает, что у Бабкиной взяли тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

7 апреля депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что певицу поместили в медикаментозную кому. 9 апреля пресс-секретарь артистки Александр Велор уточнил, что Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс.

Источник: Газета Известия

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