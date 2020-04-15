Вывозной рейс для россиян из Дели отменен

15 апреля 2020     2
Вывозной рейс для россиян из Дели отменен

Специальный чартерный рейс для вывоза россиян из индийского города Дели, который был запланирован на 19 апреля, отложен. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России..

«Рейс SU 571 Дели–Москва 19 апреля 2020 года отложен на неопределенное время», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале в среду, 15 апреля.

Накануне стало известно, что вывозной рейс Гоа–Москва, который будет осуществлен авиакомпанией «Аэрофлот», назначен на 17 апреля.

В этот же день руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что более 3 тыс, россиян вернулись на родину на прошлой неделе. Всего с 6 по 12 апреля было выполнено 17 вывозных рейсов, перевезено 3172 россиянина.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом.

Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

На выплату материальной помощи для россиян, которые находятся за границей, выделено 500 млн рублей, однако правительство готово в случае необходимости увеличить эту сумму, заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

Источник: Газета Известия

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