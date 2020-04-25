Вывозной рейс со 115 россиянами вылетел из Сеула

Вывозной рейс из Сеула вылетел во Владивосток, на борту самолета находятся 115 граждан России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Южной Корее в субботу, 25 апреля.

«Примерно 115 человек, есть те, кого на месте вносили в список», — рассказали в дипмиссии «РИА Новости».

На рейс могли записаться граждане, проживающие в разных регионах РФ, хотя изначально перелет был запланирован только для жителей Приморского края.

Рейс выполняет авиакомпания «Аврора». Лайнер вылетел в 14:10 по местному времени (8:10 мск). В аэропорту Владивостока его ожидают в 16:05 (09:05 мск), пишет «Интерфакс». По прибытии гражданам предстоит пройти 14-дневный карантин.

Предварительный график вывозных рейсов для возвращения россиян из-за границы сформирован до 27 апреля, сообщали в Минтрансе. Ожидается выполнение рейсов из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

Всего в апреле на родину уже вернулись более 170 тыс. россиян, в период с 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Чтобы получить материальную помощь и заявить о себе для внесения в список пассажиров на вывозной рейс, необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Для оказания поддержки правительство выделило 500 млн рублей.

На фоне пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение, в том числе и Россия. Исключение составляют рейсы, которыми соотечественников возвращают домой.

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