Вывозной рейс со 115 россиянами вылетел из Сеула

25 апреля 2020     16
Вывозной рейс со 115 россиянами вылетел из Сеула

Вывозной рейс из Сеула вылетел во Владивосток, на борту самолета находятся 115 граждан России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Южной Корее в субботу, 25 апреля.

«Примерно 115 человек, есть те, кого на месте вносили в список», — рассказали в дипмиссии «РИА Новости».

На рейс могли записаться граждане, проживающие в разных регионах РФ, хотя изначально перелет был запланирован только для жителей Приморского края.

Рейс выполняет авиакомпания «Аврора». Лайнер вылетел в 14:10 по местному времени (8:10 мск). В аэропорту Владивостока его ожидают в 16:05 (09:05 мск), пишет «Интерфакс». По прибытии гражданам предстоит пройти 14-дневный карантин.

Предварительный график вывозных рейсов для возвращения россиян из-за границы сформирован до 27 апреля, сообщали в Минтрансе. Ожидается выполнение рейсов из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

Всего в апреле на родину уже вернулись более 170 тыс. россиян, в период с 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Чтобы получить материальную помощь и заявить о себе для внесения в список пассажиров на вывозной рейс, необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Для оказания поддержки правительство выделило 500 млн рублей.

На фоне пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение, в том числе и Россия. Исключение составляют рейсы, которыми соотечественников возвращают домой.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Жительница Севастополя украла телефон у подвозившего её мужчины
Жительница Севастополя украла телефон у подвозившего её мужчины

В полицию о краже телефона заявил 30-летний местный житель. По его словам, сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Сотрудники уголовного …


В Севастополе могут закрыть кладбища в родительский день
В Севастополе могут закрыть кладбища в родительский день

Ограничения не коснутся оформления услуг по погребению. «Будем рекомендовать руководству кладбищ не открывать их для посещения. Это опасно и нужно …


США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила …


Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы. …


Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты